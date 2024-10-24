Alman hükümet seçimi dört gözle bekliyor: Trump'ın zaferi zor durumdaki koalisyonu kurtarabilir mi?

ABD başkanlık seçimlerinde Donald Trump’ın kazanması, Almanya’nın bölünmüş hükümet koalisyonu içindeki dengeleri değiştirebilir. Yaklaşan seçimler ve küresel siyasi gelişmeler, Almanya’da istikrarı sağlamaya yönelik iç baskıları artırabilir. Özellikle federal bütçe ve emeklilik reformu gibi kritik kararlar alınması gereken bu dönemde, Almanya’nın üçlü koalisyonu içindeki gerginlikler tırmanıyor.

Başbakan Olaf Scholz’un liderlik ettiği SPD ve mali açıdan muhafazakar FDP, koalisyonun kırılma noktasına geldiğini belirterek hükümeti bozmakla tehdit ettiler. Ancak, Trump'ın zaferinin ardından oluşacak küresel belirsizlik, Almanya’da siyasi istikrarın korunmasına yönelik bir itidal baskısını beraberinde getirebilir.

SPD'nin kıdemli milletvekillerinden Ralf Stegner, Trump'ın zaferinin, siyasetçileri "Almanya'da istikrarın çok daha önemli olduğu" gerçeğiyle yüzleşmeye zorlamak da dahil olmak üzere "büyük bir etkisi" olacağını belirterek, "Koalisyon içinde itidal baskısı daha da artacaktır" dedi.

FDP milletvekili Reinhard Houben de, "Genel olarak zor bir küresel siyasi durumda, Almanya'da bir şekilde yeni seçimleri erkene almayı göze alamayız. Eğer dışarıdan gelen baskı artarsa Avrupa'nın o zaman birbirine yaklaşacağını hayal edebiliyorum" ifadelerini kullandı.