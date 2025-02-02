Alman hükümeti, Commerzbank için İtalya'nın kapısını çaldı

Alman hükümeti, UniCredit'in Commerzbank'ı satın almasını engellemek için İtalya'dan destek talep etti. İtalyan basını La Repubblica'nın haberine göre, Almanya Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Robert Habeck'in girişimleri üzerine İtalya Maliye Bakanı Giancarlo Giorgetti ile temas kuruldu.

Görüşmelerin yalnızca finans sektörüyle sınırlı kalmadığı, aynı zamanda Ita-Lufthansa, enerji ve otomotiv sektörlerini de kapsadığı belirtildi.

Generali'de hisse artışı hedefleniyor

Reuters'ın haberine göre UniCredit, Commerzbank ile yürüttüğü süreçle birlikte İtalya'nın en büyük sigorta şirketlerinden Generali'de de hisse artırmayı planlıyor. Bankanın yüzde 4 ila 5 oranında pay almayı hedeflediği ifade edildi.