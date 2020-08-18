Alman hükümeti Lufthansa’nın diğer ülkelerden devlet yardımı almasına izin verdi

18 Ağustos 2020

Almanya Ekonomi Bakanlığından yapılan açıklamada, Alman Ekonomik İstikrar Fonu’nun (WSF) Lufthansa’nın Avusturya, Belçika ve İsviçre'de yan kuruluşları için devlet yardımı almasına izin verildiği belirtildi.

Diğer ülkelerin şirkete yönelik taahhütlerinin memnuniyetle karşılandığına vurgu yapılan açıklamada, Alman hükumetinin şirkete yönelik kurtarma paketinin baştan beri bu ülkelere de bir fırsat sağladığı ve Avrupa Komisyonu ile görüşmelerde de söz konusu ülkelerin devlet yardımı seçeneğinin açık tutulduğu belirtildi.

Lufthansa, küresel seyahat kısıtlamalarına yol açan COVID-19 salgını nedeniyle neredeyse iflas etme noktasına gelmişti. Alman hükümeti 9 milyar avroluk kurtarma paketi sağlayarak şirketi iflastan korumuştu.

Kaynak: AA