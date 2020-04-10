Alman iş dünyasından "ekonomide normale dönme" çağrısı

10 Nisan 2020

Alman Sanayi ve Ticaret Odaları Birliği (DIHK) Başkanı Dr. Eric Schweitzer, ekonomik faaliyetlerin kademeli olarak normale dönmesi için "ortak yol haritası" çağrısı yaptı.

Schweitzer, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle ülkede yaklaşık 3 hafta önce alınan tedbirlerin kademeli kaldırılmasını değerlendirdi.

DIHK Başkanı Schweitzer, "Kademeli normalleşmenin nasıl başlayabileceğine dair bir işaret, planlama ve şirketlerin hayatta kalması için giderek daha önemli hale geliyor.” ifadesini kullandı.

DIHK’ın siyaset ve iş dünyasına ekonomik faaliyetlerin normalleşmesi yolunda ortak bir yol haritası önerdiğini belirten Schweitzer, “Korona krizinin ekonomik etkileri çok büyük ancak bu etkilerin boyutu henüz öngörülemez. Kesin olan bir şey var o da birçok şirketin hayatta kalmaya çalışmasıdır.” değerlendirmesinde bulundu. Schweitzer, normalleşmeye yönelik işaretlerin Kovid-19’dan etkilenen şirketler için büyük önem taşıdığını ifade ederek, “Böyle bir işaret, kurumsal finans ve likidite için de son derece önemlidir. Çünkü şirketler yatırımcılara da bir perspektif sunabilmelidir.” dedi.

Salgından etkilenen şirket sayısının gün geçtikçe arttığını belirten Schweitzer, “İş ve siyaset dünyası mümkün olan en iyi sağlık önlemleriyle ekonomiyi istikrara kavuşturmayı konuşmalıdır.” çağrısı yaptı.

Kaynak: AA