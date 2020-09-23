Alman kabinesi 2021 bütçesini onayladı

23 Eylül 2020

Almanya Finans Bakanı Olaf Scholtz'un hazırladığı ve ülkenin II. Dünya Savaşı'ndan bu yana en yüksek ikinci borçluluk olacak olan 96,2 milyar euro borçlanmasını öngören bütçe tasarısı kabinede onaylandı. Ülke tarihindeki en yüksek borçlanma 2018 milyar euro ile COVID-19 krizi ile mücadele kapsamında bu yıl meydana geldi.

Onaylanan bütçe Scholtz'un COVID-19 toparlanması için Euro Bölgesi'nin en yüksek harcamaları yapan ülkesi olma vizyonunu yansıtıyor.

Almanya ekonomisinin 2021 yılı sonrasında yeniden harcamaları kısacağı ve 2022 yılında 10,5 milyar euro ve 2023 yılında 6,7 milyar euro ve 2024 yılında 5,2 milyar euro borçlanması öngörülüyor. Bu öngörüler Almanya'nın dengeli bir bütçe için yeniden ihtiyatlı bir politika uygulamaya dönmeyeğine işaret ediyor.