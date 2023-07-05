Alman Kalkınma Bankası’ndan yenilenebilir enerjiye 20 milyon euro

Hibeler, ayrı finansman anlaşması kapsamında geri ödemesiz olarak projeyi uygulayan kuruluşa aktarılacak.

Alman Kalkınma Bankası (KfW), Türkiye'de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerin finansmanında kullanılmak üzere Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası (TKYB) ile Türkiye Sinai Kalkınma Bankasına (TSKB) toplamda 20 milyon euro hibe sağlayacak.

Proje bazlı hibe

Resmi Gazete'de yayımlanan milletlerarası andlaşmalara göre, finansman desteği sağlanacak alanlar belli oldu.Buna göre, her iki bankaya verilecek hibeler, Türkiye'de yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji depolama çözümleri ve e-mobiliteyi teşvik eden projelerde kullanılacak.

KfW, TKYB'ye 10 milyon euro, TSKB'ye de 10 milyon euro olmak üzere toplamda 20 milyon euroluk hibe verecek. Hibeler, ayrı finansman anlaşması kapsamında geri ödemesiz olarak projeyi uygulayan kuruluşa aktarılacak.