Alman kimya devi yüzlerce kişiyi işten çıkaracak

Köln merkezli şirket, kimya sektöründeki diğer birçok şirket gibi ekonomik baskı altında olduklarını belirterek istihdamı azaltma yoluna gideceklerini açıkladı.

550 kişi işten çıkarılacak

Şirket 2028 sonuna kadar her yıl 100 milyon euro tasarruf etmenin hedeflendiğini belirtirken, bu hedefe ulaşmak için tüm kademelerde sürdürülen sıkı maliyet disiplininin yanı sıra yaklaşık üçte ikisi Almanya'da olmak üzere 550 kişinin işten çıkarılacağını duyurdu.

Maliyeti azaltmak için idari personelin haftalık çalışma süresini 35 saate düşüren şirket, üst yönetim maaşları da dondurdu.

Satışlar geriledi

Şirketin satışları 2025'te yüzde 10,9 azalarak 5,6 milyar euroya geriledi. Aynı dönemde, faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) ise yüzde 16,9'luk kayıpla 510 milyon euroya düştü. Yönetim, 2026 yılı için faaliyet karı beklentisini 450 milyon ile 550 milyon euro aralığında öngördü.

Lanxess Üst Yöneticisi (CEO) Matthias Zachert, 2025'in hem Lanxess hem de tüm kimya sektörü için son derece zorlu geçtiğini belirtti. Sektörde olumlu bir ivmelenmenin en erken yılın ikinci yarısında başlayabileceğini belirten Zachert, zayıf talep, düşen ham madde maliyetlerine bağlı fiyat gerilemesi ve Asya pazarından gelen yoğun fiyat baskısının finansal tabloları olumsuz etkilediğini kaydetti.