Alman makinecilerden ABD'nin gümrük hamlesine tepki

Almanya'nın mühendislik ve makine endüstrisini temsil eden sektör örgütü VDMA, ABD'nin uygulamaya koyduğu yeni gümrük tarifelerinin sektöre ciddi zarar vereceğini belirterek, Avrupa Birliği'ni Grönland konusunda Washington'a karşı daha net bir duruş sergilemeye çağırdı.

VDMA Başkanı Bertram Kawlath, ABD'nin cezai tarifelerinin Avrupa'daki makine ve tesis mühendisliği sektörünü orantısız biçimde etkilediğini vurgulayarak, "Avrupa makine ve tesis mühendisliği endüstrisi, çok sayıda ürünün çelik ve alüminyum üzerinden yüzde 50 özel tarifelere tabi olması nedeniyle ABD cezai tarifelerinden orantısız şekilde etkileniyor" dedi.

Almanya'da çoğunluğu orta ölçekli olmak üzere 3 binden fazla şirketi temsil eden VDMA, Avrupa Birliği'ne karşı önlemleri değerlendirme çağrısında bulunurken, daha derin bir ekonomik ve güvenlik entegrasyonuna ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.

Kawlath, AB'nin geri adım atmasının yeni taleplerin önünü açabileceği uyarısında bulunarak, "AB burada geri adım atarsa, bu durum yalnızca ABD başkanını bir sonraki gülünç talebi yapmaya ve daha fazla tarife tehdidinde bulunmaya teşvik edecektir" ifadelerini kullandı.