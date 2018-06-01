Alman oto üreticilerinde vergi kabusu!

01 Haziran 2018

Evrim KÜÇÜK

Bu ay başında otomobil ithalatının ABD otomotiv sanayine zarar verip vermediğini tespit için soruşturma başlatarak ithal araçlara ek vergi yolunu açan Başkan Donald Trump’ın özellikle lüks Alman otomobilleri hedef aldığı iddia ediliyor. ABD, Çin’in ardından Almanya’nın ikinci büyük otomobil pazarı. Trump’un yerli üreticiyi korumak adına ek gümrük vergisi koymasının Alman üreticilere 4.5 milyar euro ek yük getirebileceği ve Alman üreticilerin kârında yüzde 10 düşüşe neden olabileceği belirtiliyor.

Alman dergisi Wirtschaftswoche, ABD Başkanı Donald Trump’ın geçen ay yaptığı görüşmede Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a Alman lüks otomobillerin ithalatını engelleyebileceğini söylediğini bildirdi. İsimsiz Avrupalı ve ABD’li diplomatlara dayandırılan habere göre; Trump, nisanda Macron’a dış ticaret politikasında değişiklik yapmayacağını ve Mercedes- Benz araçların New York sokaklarında gezmesini engellemeyi amaçladığını ifade etti. Trump yönetimi bu ay başında taşıt ithalatının ABD otomotiv sanayine zarar verip vermediğini tespit için soruşturma başlattı. Zarar tespit edilirse, Mart ayında ithal çelik ve aluminyuma getirilen yüzde 25 ek gümrük vergisinin ithal araçlara da getirilmesi söz konusu olabilir.

Mercedes ve BMW’in satışlarının yüzde 15’i ABD’de

Bu olasılık Mercedes-Benz, BMW ve Volkswagen gibi devleri tedirgin ediyor. ABD, Çin’in ardından Alman üreticilerin en büyük ikinci pazarı. Mercedes-Benz ve BMW dünyadaki toplam satışının yüzde 15’ini, VW yüzde 5’ini ve Audi yüzde 12’sini bu pazarda gerçekleştiriyor. Geçtiğimiz yıl Almanların ABD pazarındaki otomobil satışları 1.3 milyona ulaştı. Bunun yaklaşık 500 binini ihracat oluşturdu. Yani Alman üreticiler toplam üretimlerinin yüzde 10’unu ABD’de sattı. ABD pazarından elde edilen gelir 36 milyar dolar olarak gerçekleşti. ABD, 2017’de Alman otomotiv ve parça sektörü ile 22.3 milyar dolar açık verdi. Gümrük vergisi ABD’ye ihracatın Alman otomobil üreticilerine getirisini tamamen ortadan kaldırabilir.

ABD şu an Alman şirketlere yüzde 2.5 vergi uyguluyor. İthal kamyonet ve pickup segmentinde ise binek otomobillerden farklı olarak yüzde 25 ithalat vergisi uygulanıyor. Evercore ISI analistlerinin geçen hafta yayımladığı değerlendirmeye göre, ek gümrük vergisi lüks Alman üreticilere 4.5 milyar euro yük yaratacak. Bu da Almanya’da 2 milyon çalışını doğurdan ya da dolaylı olarak destekleyen sektör için büyük bir darbe anlamına geliyor.

Hisseleri değer kaybetti

Ek verginin Alman otomobil üreticilerine yüksek fatura çıkaracağına dair haberler sonrasında BMW'nin hisseleri yüzde 0.5. Mercedes-Benz markasını bünyesinde bulunduran Daimler yüzde 1 ve Vw'nin hisseleri yüzde 1.6 geriledi.

800 bin otomobil üretimi yapıyorlar

Alman otomobil firmalarının ABD’deki üretimi yılık 800 bin civarında. Mercedes, BMW ve VW’nin ABD’de fabrikaları var ve Alman üreticiler ABD’de 36 bin kişi istihdam ediyor. Geçtiğimiz yıl Almanlar, ABD’den Kuzey Amerika’ya 657 bin araç ihraç ettiler. BMW’nin dünyadaki en büyük fabrikası Güney Carolina’da Spartanburg’da bulunuyor. BMW, bu ülkede ürettiği araçların yüzde 70’ini ihraç ediyor. Diğer yandan lüks segmentteki Audi ve Porsche’nin Almanya’da üretimi bulunmuyor.

ABD’nin en büyük bayilerinin gelirleri ithalata bağımlı

Ancak aralarında Mercedes-Benz ve BMW gibi markaların olduğu lüks segmentte gümrük tarifelerinin yükselmesi önde gelen ABD’li otomobil bayileri için büyük bir sıkıntı oluşturuyor. ABD’de halka açık büyük bayilerin hemen hepsinin gelirinde ithal otomobilin önemli bir payı bulunuyor ve hisseleri baskı altına girmeye başladı. Ülkede bayi satışları yerli, ithal ve lüks olarak üç kategoriye ayrılıyor. Lüks segmentte yer alan Mercedes ve BMW ithal ediliyor. İthal oto kategorisinde orta segmentte gösterilen Toyota ve Honda gibi markalar bulunuyor. ABD’de halka açık beş büyük bayinin gelirleri şöyle:

AUTONATION: Yeni araç satışından 2017 mali yılında 12.2 milyar dolar gelir elde etti. İthal otomobil satışlarının payı yüzde 34.2, lüks oto satışlarının payı yüzde 31.5 oldu.

LITHIA MOTORS: 2017 mali yılında 10.09 milyar dolar gelir bildirdi. Gelirin 43.9’u ithal, yüzde 17.9’u lüks segmentten geldi.

SONIC: 2017 mali yılında 5.3 milyar dolarlık gelirinin yüzde 54.6’sını lüks oto satışlarından, 34.2’sini ithal otomobil satışlarından elde etti.

ASBURY AUTOMOTIVE: 3.56 milyar dolarlık gelirin yüzde 54.6’sı lüks otomobillerden, yüzde 34.2’si ithal oto satışlarından geldi.

GROUP 1 AUTOMOTIVE: Yeni araç satışlarından elde ettiği 6.15 milyar dolarlık gelirin 76.5’i yabancı markalardan. Group 1’in satışlarının yüzde 21.1’ini Toyota oluşturdu.