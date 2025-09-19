Alman otomotiv tedarikçisi Stabilus 450 çalışanını işten çıkarıyor

Alman otomobil parçaları tedarikçisi Stabilus, maliyetleri düşürmeye yönelik yeni program kapsamında 450 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Ofisleri birleştirecek

Şirketten yapılan açıklamada, "maliyet düşürme programı" çerçevesinde hiyerarşilerin azaltılacağı ve karar alma süreçlerinin hızlandırılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği ifade edildi.

Yaklaşık 450 kişilik işten çıkarma planı, Stabilus'un toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor. Şirketin dünya genelinde 8 bin çalışanı bulunuyor.