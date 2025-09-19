Alman otomotiv tedarikçisi Stabilus 450 çalışanını işten çıkarıyor
Alman otomobil parçaları üreticisi Stabilus, maliyetleri azaltmak için yeni bir kemer sıkma programı başlattı. Şirket, bu kapsamda 450 çalışanını işten çıkaracak. Açıklamada, hiyerarşilerin azaltılması ve karar alma süreçlerinin hızlandırılmasının hedeflendiği belirtilirken, Almanya ve ABD’deki fabrika ile ofislerin birleştirileceği duyuruldu.
Ofisleri birleştirecek
Şirketten yapılan açıklamada, "maliyet düşürme programı" çerçevesinde hiyerarşilerin azaltılacağı ve karar alma süreçlerinin hızlandırılacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Almanya ve ABD'deki fabrika ve ofislerin birleştirileceği ifade edildi.
Yaklaşık 450 kişilik işten çıkarma planı, Stabilus'un toplam iş gücünün yüzde 6'sına denk geliyor. Şirketin dünya genelinde 8 bin çalışanı bulunuyor.