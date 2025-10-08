Alman polisi, tehdit unsuru drone'ları düşürecek
Almanya, artan drone tehditlerine karşı yeni bir yasa tasarısını onayladı. Polis ve ordu, tehdit oluşturan insansız hava araçlarını düşürme yetkisine sahip olacak.
Almanya'da Bakanlar Kurulu, ülkede giderek artan dron tehditlerine karşı hazırlanan yasa tasarısını kabul etti. İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt, düzenleme ile Alman polisine dron düşürme yetkisi verildiğini duyurdu.
Polis, büyük etkinliklerde, tren istasyonlarında ve havalimanlarında dronlara karşı kendi İHA’larını kullanabilecek.
Berlin yeni İHA Savunma Merkezi
Yasa, polise elektromanyetik darbe, sinyal karıştırma ve GPS paraziti gibi ileri savunma yöntemleri kullanma imkânı tanıyor. Ayrıca Alman ordusu da belirli tehdit durumlarında müdahale edebilecek.
Berlin’de kurulacak yeni İHA Savunma Merkezi, federal ve eyalet düzeyinde dron tehditlerine karşı ortak mücadele yürütecek. Tasarının, Federal Meclis ve Konsey onaylarının ardından yürürlüğe girmesi bekleniyor.