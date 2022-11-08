Alman Schaeffler, bin 300 kişiyi daha işten çıkaracak

Alman otomotiv ve sanayi tedarikçisi Schaeffler, içten yanmalı motorlardan elektrikli hareketliliğe beklenenden daha hızlı bir dönüşüm nedeniyle ikinci yeniden yapılanmaya hazırlanıyor. Yapılanma planı kapsamında 2026’ye kadar bin 300 kişinin daha işine son verileceği bildirildi.

Konuya ilişkin şirketten yapılan açıklamada, işten çıkarmaların öncelikli olarak şirketin motor ve şanzıman sistemleri için Ar-Ge bölümü ve merkezi faaliyet alanlarında olacağı belirtildi.

Yeniden yapılanmanın şirkete yaklaşık 130 milyon euroya mal olması beklendiğinin belirtildiği açıklamada, 2026'dan itibaren ise yılda 100 milyon euro tasarruf sağlayacağı vurgulandı. İşten çıkarmaların bininin Almanya’da ve 300’nün ise Almanya dışında olacağı belirtildi.

Şirketin satışları geçen yıl şirket yüzde 9,7 artışla 13,9 milyar euroya ulaşmıştı. Yılın ocak-eylülde döneminde ise satışlar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,7 artarak 11,79 milyar euroya ulaştı.

Üç yıl içinde Schaeffler'in ikinci yapılanma planı açıklaması dikkati çekerken, şirket, 2020'de de 4 bin 400 kişinin işten çıkarılacağını duyurmuştu. Şirketin yaklaşık 83 bin çalışanı bulunuyor.