Alman silah devi savunma talebiyle büyüme hedeflerini yükseltti

Alman savunma sanayi şirketi Rheinmetall, Ukrayna ve Orta Doğu'daki jeopolitik gelişmelerin etkisiyle artan küresel savunma talebine paralel olarak büyüme beklentilerini yukarı yönlü güncelledi. Şirket, geçen yıla ilişkin finansal sonuçlarını ve gelecek döneme dair öngörülerini kamuoyuyla paylaştı.

Satış ve kârlılıkta güçlü artış

Açıklanan verilere göre şirketin konsolide satışları geçen yıl yüzde 29 artışla 9,94 milyar avroya ulaştı. Faaliyet kârı ise yüzde 33 yükselerek 1,84 milyar avro seviyesine çıktı. Rheinmetall, hissedarlara dağıtılacak temettü miktarını da hisse başına 8,10 avrodan 11,50 avroya yükseltti.

Zırhlı araç ve mühimmat satışları öne çıktı

Şirketin tekerlekli ve paletli araç satışları yüzde 32 artarak 4,99 milyar avroya ulaştı. Bu büyümede Boxer zırhlı araç ve Leopard 2 A8 tank projeleri belirleyici rol oynadı.

Silah ve mühimmat satışları da yüzde 27 artışla 3,53 milyar avroya yükseldi. NATO ve Ukrayna kaynaklı talep artışı, ilgili birimdeki kâr marjının yüzde 29'a çıkmasını sağladı.

Yeni dönem büyüme beklentileri

Rheinmetall, Avrupa genelinde hızlanan askeri modernizasyon süreçleri ve güvenlik ihtiyaçlarındaki artış doğrultusunda satış gelirlerinin bu yıl yüzde 40 ila yüzde 45 arasında büyümesini öngörüyor.

Şirket, 2026 yılında satışların 14 ila 14,5 milyar avroya yükselmesini ve faaliyet kâr marjının yüzde 19 seviyesine ulaşmasını bekliyor.

Siparişlerde rekor ve iç pazarda büyüme

Avrupa'daki savunma yatırımlarının etkisiyle şirketin bakiye siparişleri 2025 sonu itibarıyla 63,8 milyar avroya ulaşarak rekor seviyeye çıktı. Rheinmetall, 2026 yılı sonunda bu tutarı 135 milyar avroya yükseltmeyi hedefliyor.

Almanya'nın artan savunma harcamaları sayesinde şirketin iç pazardaki payı yüzde 38 seviyesine ulaştı.

Sivil faaliyetlerden askeri üretime odaklanma

Rheinmetall, sivil otomotiv alanındaki faaliyetlerini satışa çıkararak kaynaklarını savunma projelerine yönlendirdi.

Şirket ayrıca NVL gemi inşa şirketini bünyesine katarak denizcilik ve uzay alanlarına giriş yaptı. Dijitalleşme yatırımlarını artıran Rheinmetall, dron ve uydu teknolojileri gibi yeni nesil savunma alanlarında da faaliyetlerini genişletti.