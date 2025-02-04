Alman silah üreticisi Rheinmetall'den 1,88 milyar Euro'luk imza

Rheinmetall yetkilileri, Rheinmetall Electronics GmbH'ın Alman ordusundan kapsamlı bir iletişim ağının geliştirilmesi için sipariş aldığı belirtildi.

Platform tabanlı bir iletişim sistemi için imzalanan anlaşmanın süresinin 10 yıl ve değerinin birkaç milyar Euro olduğunun aktarıldığı açıklamada, 1,88 milyar Euro değerinde ilk siparişin alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, söz konusu iletişim ağının teslimatı 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleşecek.

Rheinmetall, Aralık 2024'te, savunma şirketi KNDS ile birlikte Alman Silahlı Kuvvetlerinin 10 bin aracını dijital radyo ile donatmakla görevlendirilmişti.