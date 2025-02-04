Alman silah üreticisi Rheinmetall'den 1,88 milyar Euro'luk imza
Dünya genelinde yaşanan jeopolitik gerilimler, birçok ülkenin ordusunu güçlendirme adımları atmasına sebep oluyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı sonrasında Avrupa'daki hükümetler savunma harcamalarını artırmaya başlamışken, Alman silah üreticisi Rheinmetall, Alman Silahlı Kuvvetleri'nin dijitalleştirilmesi için 1,88 milyar Euro'luk sözleşmeye imza attı.
Rheinmetall yetkilileri, Rheinmetall Electronics GmbH'ın Alman ordusundan kapsamlı bir iletişim ağının geliştirilmesi için sipariş aldığı belirtildi.
Platform tabanlı bir iletişim sistemi için imzalanan anlaşmanın süresinin 10 yıl ve değerinin birkaç milyar Euro olduğunun aktarıldığı açıklamada, 1,88 milyar Euro değerinde ilk siparişin alındığı ifade edildi. Açıklamaya göre, söz konusu iletişim ağının teslimatı 2026 ile 2029 yılları arasında gerçekleşecek.
Rheinmetall, Aralık 2024'te, savunma şirketi KNDS ile birlikte Alman Silahlı Kuvvetlerinin 10 bin aracını dijital radyo ile donatmakla görevlendirilmişti.