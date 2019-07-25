Alman şirketler ‘kısa çalışma’ya yöneldi!
Ticaret savaşı, anlaşmasız Brexit endişeleri ve Çin otomobil pazarında satışların azalması ihracat dayalı Alman ekonomisini frenliyor. Özellikle imalat sektörünün sağlığının giderek kötüleşmesi istihdam piyasasını olumsuz etkiliyor.
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