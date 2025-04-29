Alman şirketlerinde ekonomik belirsizlik Kasım 2022’den beri en yüksek seviyede

Almanya’daki şirketler, artan ekonomik belirsizlik nedeniyle iş süreçlerini tahmin etmekte her zamankinden daha fazla zorlanıyor.

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo), Alman şirketleri arasında yapılan nisan ayı "belirsizlik" anketinin sonuçlarını açıkladı. Ankete göre, nisan ayında şirketlerin yüzde 28,3'ü kendi faaliyetlerinin geleceğini öngörmekte zorlandığını belirtti. Bu oran mart ayında yüzde 24,8 seviyesindeydi. Böylece, söz konusu gösterge Kasım 2022'den bu yana en yüksek seviyeye ulaşmış oldu.

"Ekonomik belirsizliğin bir göstergesi"

Ifo tarafından yapılan açıklamada, "Şirketlerin yanıtları ekonomik belirsizliğin bir göstergesi olarak kabul ediliyor. Neredeyse tüm sektörlerde, şirketler kendi gelişimlerini tahmin etmeyi daha zor buluyor" ifadelerine yer verildi.

Ifo Anketler Merkezi Müdürü Klaus Wohlrabe de konuyla ilgili değerlendirmesinde, "Giderek daha fazla sayıda şirket kendi gelecekleri söz konusu olduğunda karanlıkta kalıyor. Bunun ana nedeni ABD ile tırmanan gümrük vergisi anlaşmazlığı. Yeni hükümetin müzakere ettiği altyapı ve savunma yatırımları gibi olumlu teşvikler şu ana kadar bunu telafi edemedi. Şirketler artık her şeyden çok öngörülebilirliğe ihtiyaç duyuyor" dedi.

Wohlrabe, ayrıca belirsizliğin devam etmesi halinde yatırımların ve yeni istihdamların ertelenme riskinin de giderek arttığını vurguladı.