Almanların çoğunluğu yüksek savunma harcamalarından ve zorunlu askerlikten yana

Almanya’da yapılan bir anket, savunma politikalarına yönelik kamuoyunun eğilimini gözler önüne serdi. Forsa araştırma şirketi tarafından 3-4 Haziran tarihlerinde bin kişiyle yapılan anket sonuçlarına göre, Alman halkının yüzde 70’i savunma harcamalarının artırılmasını destekliyor.

Ankete göre en güçlü destek, Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) seçmenlerinden geldi. Bu grubun yüzde 92’si daha fazla savunma harcaması yapılması gerektiğini ifade etti. Yeşiller Partisi seçmenlerinin yüzde 83’ü ve Sosyal Demokrat Parti taraftarlarının yüzde 79’u da aynı görüşte birleşti. Buna karşın, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) destekçilerinin yüzde 51’i ve Sol Parti taraftarlarının yüzde 48’i savunma harcamalarının artırılmasına karşı olduğunu belirtti.

Yaş gruplarına göre bakıldığında ise 45-59 yaş grubundakilerin yüzde 74’ü, 18-29 yaş grubu ile 60 yaş üzerindekilerin yüzde 70’i savunmaya daha fazla kaynak ayrılmasına olumlu bakıyor.

Zorunlu askerlik yeniden gündemde

Ankette dikkat çeken bir diğer başlık ise zorunlu askerlik oldu. Katılımcıların yüzde 59’u zorunlu askerliğin yeniden uygulanmasından yana görüş bildirdi. Bu orana karşılık, yüzde 37’lik kesim zorunlu askerliğe karşı olduğunu ifade etti.

Özellikle 30 yaş altı katılımcıların yüzde 61’i ile Sol Parti destekçilerinin yüzde 62’si zorunlu askerliğe karşı olduğunu söyledi. Buna karşılık CDU/CSU seçmenlerinin yüzde 78’i ve AfD taraftarlarının yüzde 71’i askerlik hizmetinin tekrar zorunlu hale getirilmesini destekledi.

Berlin yönetimi savunma bütçesini büyütmeye hazırlanıyor

Rusya-Ukrayna savaşı ve ABD'nin NATO’daki savunma yükümlülükleri konusundaki belirsizlikler Almanya’yı harekete geçirdi. Berlin yönetimi, önümüzdeki yıllarda savunma harcamalarını önemli ölçüde artırmayı planlıyor.

Friedrich Merz liderliğindeki koalisyon hükümeti, yeterli gönüllü bulunamadığı takdirde zorunlu askerlik uygulamasına geri dönülmesi konusunda prensipte anlaşmış durumda. Bu gelişmeler, Almanya’nın savunma politikasında yeni bir döneme girdiğinin işareti olarak değerlendiriliyor.