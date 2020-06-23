'Almanya 2020'de yüzde 6,5 daralacak'
Alman hükümetine ekonomik danışmanlık yapan Ekonomi Bilirkişi Kurulu, ülke ekonomisinin bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle yüzde 6,5 daralacağını öngördü.
Alman Ekonomi Bilirkişi Kurulu, Alman ekonomisine ilişkin 2020 ve 2021 yılları için ekonomik tahmin raporunu yayınladı.
Raporda, COVID-19 salgını nedeniyle Almanya’nın gayri safi yurt içi hasılasının (GSYH) bu yıl yüzde 6,5 daralmasının ve 2021’de ise yüzde 4,9 genişlemesinin beklendiği belirtildi.
GSYH’nın en azından 2022’ye kadar COVID-19 sonrası seviyeye gelemeyeceğinin tahmin edildiği kaydedilen raporda, işsizlik oranının gelecek aylarda artmaya devam edeceği öngörüldü.
Ekonomi profesöründen oluşan kurulun raporunda, COVID-19 nedeniyle Alman ekonomisinde ikinci bir düşüş şoku beklenmediği belirtilerek, ekonominin yılın ikinci yarısında yavaşça toparlanacağı tahmininde bulunuldu. Raporda, COVID-19 vaka sayısının artış göstermesi durumunda bu toparlanmanın daha yavaş olacağı uyarısı da yapıldı.