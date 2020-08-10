Almanya 8,5 ay daha kısıtlama öngördü

10 Ağustos 2020

Ifo Ekonomi Araştırmaları Enstitüsü'nün anketine göre, Almanya'da faaliyet gösteren işletmeler COVID-19 salgını ile mücadele kapsamında getirilen kısıtlamaların 8,5 ay daha süreceğini öngörüyorlar.

COVID-19 krizinden en çok etkilenen sektörler olan turizm ve eğlence sektörleri ise kısıtlamaların 13 ay daha süreceğini, içecek sektörü ise 6,4 aylık öngörüde bulundu.

Almanya'da COVID-19 salgınının başlamasından bu yana 217 bin vaka ve 9,202 can kaybı kayıtlara geçti