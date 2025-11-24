Almanya: ABD'nin barış planından Avrupa ve NATO maddeleri çıkarıldı

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, Cenevre'de yürütülen görüşmelerde ABD'nin hazırladığı Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin "barış planından" Avrupa ve NATO'ya dair başlıkların çıkarıldığını açıkladı.

Wadephul, ABD'nin 28 maddelik barış girişimi çerçevesinde Cenevre'de yapılan temasları Deutschlandfunk radyosuna değerlendirdi. Washington'un sürece yeniden dahil olmasının önemli olduğunu söyleyen Wadephul, "İkinci olarak, Avrupa ile ilgili tüm konuların ve NATO'ya ilişkin de konular bu plandan çıkarıldığını söylemek isterim. Bu, dün elde ettiğimiz önemli bir başarıydı" ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın ve Ukrayna'nın olmadığı bir anlaşmanın mümkün olmayacağını daha önce de dile getirdiklerini hatırlatan Wadephul, sürece yönelik ilk adımın bu görüşmelerle atıldığını ve Avrupa çıkarlarının korunduğunu belirtti.

"Ukrayna'ya destek sürecek"

Almanya'nın Ukrayna'ya desteğini sürdüreceğini vurgulayan Wadephul, ülkenin egemenliğinin korunması gerektiğini ve savaşın geleceğine dair kararların yalnızca Kiev tarafından verilebileceğini söyledi.

ABD'nin artık arabulucu konumda bulunduğunu dile getiren Almanya Dışişleri Bakanı, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun planın hem Avrupa'da hem de Ukrayna'da kabul görmesi için girişimlerde bulunduğunu aktardı.

Rusya ile ABD arasında yürütülen temasları "normal" olarak değerlendiren Wadephul, savaşın sorumlusunun Moskova olduğunu, sonuçlarına da kendisinin katlanması gerektiğini belirtti. Ancak iki taraf arasında nasıl bir anlaşma ortaya çıkabileceğinin bugün için öngörülemediğini ifade etti.