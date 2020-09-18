Almanya Arctic LNG 2 doğal gaz projesine finansman sağlamayı değerlendiriyor
Almanya'nın Arctic LNG 2 doğalgaz projesine finansman ağlamayı değerlendirdiği duyuruldu.
Der Spiegel'in haberine göre Almanya'da federal hükümet, Rusya'nın Sibirya'daki Arctic LNG 2 doğal gaz projesine fonlama sağlamayı değerlendiriyor.
Allianz'ın sahip olduğu Alman kredi ajansı Euler Hermes, bu proje için 300 milyon dolar finansman temin etti.
Değerinin 21 milyar dolara ulaşması beklenen Arctic LNG 2 projesi, Rusya'nın tarihindeki en büyük gaz projesi olacak.