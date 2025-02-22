Almanya, 'Avrupa'nın hasta adamı' mı? Halk yarın sandık başına gidiyor: Seçimler belirleyici olacak!

Almanya’da pazar günü yapılacak federal seçimler, ülkenin ekonomik refahına ve savunmasına yönelik ortaya çıkan risklerin gölgesinde gerçekleşecek. Avrupa'nın en büyük ekonomisi olan Almanya, son yıllarda sanayi üretimindeki düşüş, artan enerji maliyetleri ve uluslararası ticaret gerilimleri nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya.

Ülkenin ekonomik modeli, küresel rekabetin artması ve enerji fiyatlarının yükselmesiyle baskı altına girerken, seçim sonrası kurulacak hükümetin bu sorunları nasıl ele alacağı büyük merak konusu. Almanya’nın 25 yıl sonra bir kez daha "Avrupa’nın hasta adamı" olup olmadığı tartışması sürerken, seçimler kritik bir dönüm noktası olarak görülüyor.

Yapısal sorunlar ve reform gereksinimi

Almanya ekonomisi, "çok az yatırım, aşırı bürokrasi ve yüksek lokasyon maliyetleri" gibi sorunlarla boğuşurken, iç ve dış siyasi çalkantılar ülkenin küresel rekabet gücünü tehdit ediyor.

Özellikle sanayi üretimindeki düşüş ve ihracatın zayıflaması, yeni hükümeti bekleyen en büyük sınavlardan biri olacak. Almanya’nın ekonomisi, küresel ticaret savaşları, enerji krizleri ve dijitalleşme sürecinde rekabet gücünü artırmak için köklü reformlara ihtiyaç duyuyor.

Sanayi ve enerji krizi

Almanya’nın sanayi sektörü, Çin rekabeti ve enerji fiyatlarındaki artış nedeniyle zorlu bir süreçten geçiyor. Geleneksel olarak güçlü olan Alman otomotiv sektörü, elektrikli araç pazarındaki durgunluk ve ABD ile Çin'in rekabeti nedeniyle zorlanırken, enerji yoğun üretim sektörleri yüksek maliyetler sebebiyle yatırım ve üretim konusunda geri adım atıyor.

Angela Merkel döneminde Rusya’dan ucuz enerji ithalatına dayalı ekonomi modeli, 2022’de Rusya-Ukrayna savaşı ile sona ererken, enerji maliyetleri Almanya’daki sanayi şirketleri için ciddi bir yük oluşturmaya başladı.

Seçimden sonra kurulacak hükümetin, enerji altyapısını güçlendirmek, sanayiyi rekabetçi kılmak ve yenilenebilir enerjiye daha fazla yatırım yapmak gibi seçenekleri değerlendirmesi bekleniyor.

ABD, Çin ve ticaret gerilimleri

Almanya, küresel ticaretteki değişimlerden de doğrudan etkileniyor. Donald Trump’ın yeniden ABD Başkanı seçilme ihtimali, Avrupa ile ticaret savaşlarını yeniden alevlendirebilir. Almanya’nın ABD ile 70 milyar avroyu aşan ticaret fazlası bulunurken, Trump’ın yeni gümrük vergileri getirme tehdidi Alman sanayisi için ciddi riskler yaratıyor.

Diğer yandan, Almanya’nın Çin’e olan bağımlılığı da ekonominin kırılgan noktalarından biri. Çin’in Almanya’dan ithal ettiği malları artık kendi üretmeye başlaması, Alman şirketlerinin rekabet gücünü azaltıyor. Çin, Almanya için hem büyük bir pazar hem de zorlu bir rakip olarak öne çıkarken, yeni hükümetin Çin ile ticari ilişkilerini nasıl yöneteceği merak ediliyor.

Borç freni ve kamu harcamaları

Almanya’da hükümetlerin kamu borçlanmasını sınırlandıran "borç freni" uygulaması, ekonomik büyüme açısından tartışmalı bir konu olmaya devam ediyor. SPD ve Yeşiller gibi partiler borç freninin gevşetilmesini ve kamu harcamalarının artırılmasını savunurken, CDU/CSU partileri mali disiplinden yana bir tutum sergiliyor.

Savunma harcamaları, altyapı yatırımları ve dijitalleşme projeleri için finansman ihtiyacı artarken, seçim sonuçları Almanya’nın mali politikalarının yönünü belirleyecek.

Beş başbakan adayı yarışıyor

23 Şubat'ta yapılacak seçimlerde 5 aday başbakanlık için yarışıyor. Mevcut Başbakan Olaf Scholz (SPD), Hristiyan Birlik (CDU/CSU) adayı Friedrich Merz, Yeşiller Partisi adayı Robert Habeck, aşırı sağcı AfD partisinin adayı Alice Weidel ve FDP’nin adayı Christian Lindner, seçim yarışında ön planda yer alıyor.

Ekonomik programlar açısından CDU/CSU iş dünyası dostu politikaları, SPD sosyal harcamaları, Yeşiller ise çevre dostu yatırımları öne çıkarıyor. Yeni hükümetin ekonomi ve sanayi politikalarında nasıl bir yön izleyeceği, Almanya’nın ekonomik geleceğini belirleyecek en önemli faktörlerden biri olacak.

Almanya’nın "hasta adam" tartışması son bulacak mı?

1990’larda Almanya, yeniden birleşmenin getirdiği mali yükler ve işsizlik nedeniyle "Avrupa’nın hasta adamı" olarak adlandırılmıştı. Günümüzde sanayi üretiminin zayıflaması, yüksek enerji maliyetleri ve yatırım eksikliği gibi sorunlar, bu tartışmayı yeniden gündeme getirdi.

Ekonomistler, pazar günkü seçimlerin ardından yeni hükümetin doğru reformları hayata geçirmesi durumunda Almanya’nın yeniden büyüme yoluna girebileceğini belirtiyor. Ancak sanayisizleşme, borç freni ve küresel ticaret gerilimleri gibi sorunlar çözülmezse, Almanya’nın Avrupa ekonomisindeki lider konumu tehlikeye girebilir.