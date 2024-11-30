Almanya Başbakanı: 2040’a kadar ülkemizin her yıl 288 bin yabancı kalifiye elemana ihtiyacı var

Alman Sosyal Demokrat Parti'nin Berlin'de düzenlediği 'Seçim kazanma konferansı'nda konuşan ve pek çok konuya değinen Almanya Başbakanı Scholz, ülkedeki göçmenler hakkında da değerlendirmede bulundu ve "Hepimiz Almanya'nın parçasıyız. Bölünmemize izin vermeyeceğiz" dedi.

Ana muhalefet lideri Friedrich Merz’in seçimleri kazandığı takdirde yeni vatandaşlık yasasını iptal edeceğini söylemesine öfkelendiğini belirten Scholz, Almanya'da yaşayanlar ile yeni gelenler arasında bölünme istemediğini vurguladı.

Borç freni uygulamasında reform hedefi

Ülkenin içinde bulunduğu ekonomik krizden çıkmak için endüstri sektöründeki istihdamı korumak, altyapıya daha fazla yatırım yapmak, ülkeye yatırım yapan şirketlere destek vermek ve kalifiye eleman eksikliğiyle mücadele etmek istediğini aktaran Scholz, ülkedeki yatırıma imkan vermek için Almanya'nın yeni borç almasını sınırlayan 'borç freni' uygulamasında reform yapacağını kaydetti. Scholz, 2040’a kadar her yıl 288 bin yabancı kalifiye elemana ihtiyaç duyulduğunu açıkladı.

Almanya'nın güvenliği ile Rus ruleti oynanamaz

"Putin, emperyalist savaşıyla başarılı olursa bizim güvenliğimiz de büyük tehlikede olur” diyen Başbakan Scholz, Ukrayna’ya uzun menzilli silahlar verilmesi çağrısı yapanlara da tepki gösterdi.

Alman halkının zarar görmesini engellemeye yemin ettiğini, bu sorumluluğu taşıyarak düşüncesiz hareket edilmeyeceğini vurgulayan Başbakan “Friedrich Merz nükleer güç olan Rusya’ya bir ültimatom vermek istiyor. Federal Mecliste açık bir şekilde Putin'in Almanya'nın istediğini yapmaması halinde yarından itibaren Alman seyir füzelerinin Rusya'nın içlerine kadar fırlatılacağını söyledi. Burada sadece söyleyebileceğim; dikkat. Almanya'nın güvenliği ile Rus ruleti oynanamaz” diye konuştu ve Ukrayna'ua destek vermekte kararlı olduklarını vurguladı.