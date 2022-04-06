Almanya Başbakanı: Her şeyin ucuz olduğu dönem sona erdi
Almanya Başbakanı Scholz, küreselleşmenin her şeyin ucuz olduğu döneminin sona erdiğini söyledi.
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Almanya Başbakanı Olaf Scholz, küreselleşmenin her şeyin ucuz olduğu döneminin sona erdiğini söyledi.
Scholz "Küreselleşmenin dünyanın küçük bir kısmının dünyanın geri kalanından ucuza ürün satın aldığı döneminin sona erdiği kanaatindeyim" dedi.
Scholz "Son 30, 40 yıldaki gelişmeler nedeniyle birçok ülke bizimle arasındaki farkı kapattı ve az bulunan ürünleri satın almak için rekabet eder hale geldi" diye ekledi.