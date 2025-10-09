Almanya Başbakanı Merz: Otomotiv endüstrisinin geleceği için elimizden gelen her şeyi yapacağız

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Berlin'de koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile yaptığı görüşmelerin ardından düzenlenen basın toplantısında otomotiv sektörüne ilişkin mesajlar verdi. Merz, "Federal hükümetin sorumluluğu altında otomotiv endüstrimizin parlak bir geleceğini güvence altına almak için koalisyon olarak elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

İçten yanmalı araç yasağı masada

Bugün gerçekleştirilen otomotiv zirvesinde hükümet temsilcileri, otomotiv üreticileri ve sendika temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün geleceğini ele aldı. Görüşmelerde, Avrupa Birliği'nin 2035'te yürürlüğe girecek yeni içten yanmalı motor yasağının esnetilmesi gündeme geldi.

Maliye Bakanı ve SPD Eş Başkanı Lars Klingbeil, plug-in hibritler ve menzil uzatıcı sistemlerle donatılmış araçların 2035 sonrasında da satışına izin verilmesi gerektiğini ifade etti. Ancak SPD içinden özellikle Çevre Bakanı Carsten Schneider'in bu yöndeki esnemeye daha önce karşı çıktığı biliniyor.

Yeni elektrikli araçlara vergi muafiyeti 2035'e kadar sürecek

Koalisyonun, AB'ye üreticilerin filo emisyon hedeflerinde daha fazla esneklik tanınması çağrısında bulunması bekleniyor. Ayrıca hükümet, yeni elektrikli araçlara yönelik vergi muafiyetinin 2035'e kadar devam edeceğini teyit etti.

Avrupa Komisyonu'nun ise yıl sonuna kadar otomotiv sektöründeki emisyon sınırlarını gözden geçirmesi ve üreticilere 2030'a kadar yüzde 55'lik emisyon azaltım hedefinde esneklik sağlayacak yeni düzenlemeler sunması öngörülüyor.