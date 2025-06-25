Almanya Başbakanı Merz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ricası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile Lahey’de görüştü. Görüşmede, İsrail-İran geriliminde sağlanan sükunetin kalıcılığına vurgu yapıldı. Ayrıca Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Rusya-Ukrayna savaşının barışçıl bir çözüme kavuşması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ricada bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
İsrail ile İran arasında son dönemde sağlanan sükunetin korunmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun kalıcı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.
Almanya Başbakanı Merz'den Erdoğan'a rica
Almanya Başbakanı Merz ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki etkisini kullanarak, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" açıklamasında bulundu.