Almanya Başbakanı Merz'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Rusya ricası

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda'nın Lahey kentinde düzenlenen "NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi" kapsamında Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

İsrail ile İran arasında son dönemde sağlanan sükunetin korunmasının önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu durumun kalıcı olmasını temenni ettiklerini ifade etti.

Almanya Başbakanı Merz'den Erdoğan'a rica

Almanya Başbakanı Merz ise Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin barışçıl bir çözüm arayışında olduklarını vurgulayarak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Rusya Devlet Başkanı Putin üzerindeki etkisini kullanarak, Rusya'nın Ukrayna ile müzakere masasına oturmasını sağlamasını rica ettim" açıklamasında bulundu.