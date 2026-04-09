Almanya Başbakanı Merz'den İsrail'e Lübnan çağrısı

Merz, başkent Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, Orta Doğu'da barışın sağlanabilmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirtti. ABD ve İran'ın 2 haftalık ateşkese vardığına ve Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda anlaştıklarına işaret eden Merz, "Diplomatik düzeyde ilk umut ışığını gördük." ifadelerini kullandı.

Merz, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da doğrudan görüşmelerin yapılacağını ifade ederek "Savaşın başlamasından bu yana ilk kez barış için tek bir şans olsa da müzakere yoluyla bir çözüme ulaşmak için bir fırsat penceresi açılıyor." dedi.

Ancak barışa henüz daha ulaşılmadığını vurgulayan Merz, "Sadece son 24 saat bile bölgedeki ateşkesin ne kadar kırılgan olduğunu, Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ne kadar belirsiz kaldığını ve tarafların pozisyonlarının ne kadar birbirinden uzak olduğunu gösterdi." diye konuştu.

"İsrail'in Lübnan'a saldırıları barış sürecini başarısızlığa uğratabilir"

Bölgedeki durumu endişeyle takip ettiklerini aktaran Merz, "Özellikle Lübnan'ın güneyindeki durumu da büyük bir endişeyle izliyoruz. İsrail'in orada yürüttüğü savaşın sertliği, barış sürecinin bütününü başarısızlığa uğratabilir ve bu olmamalı." ifadelerini kullandı.

Merz, bu yüzden dün, diğer ülkelerin hükümet ve devlet başkanlarıyla, İsrail hükümetine saldırıları sona erdirmesi çağrısında bulunduklarını belirterek, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un İsrailli mevkidaşıyla iki kez konuştuğunu, kendisinin de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile temasta olduğunu aktardı.

İslamabad'da yapılacak müzakerelerin zorlu geçeceği değerlendirmesinde bulunan Merz, her şeyden önce, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün yeniden sağlanmasının güvence altına alacak uygulanabilir bir anlaşmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Merz, müzakerlerin başarılı olmasının Almanya'nın çıkarına olduğunu ifade ederek, "Bu yüzden, Alman hükümeti, diplomatik süreci mümkün olan her şekilde ve her yerde desteklemeye devam edecektir." dedi.

"Almanya sorumluluk üstlenmeye hazır"

Barış sağlandığında sorumluluk üstlenmeye ve barışı istikrarlı hale getirmeye hazır olduklarını yineleyen Merz, ABD ve İran'ı dün, barış için bu fırsatı gerçekten değerlendirmeye ve kullanmaya çağırdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ile dün telefonda görüştüğü bilgisini paylaşan Merz, Trump'a barış sağlanmasından sonra bir yetki ve uygulanabilir bir plan olması halinde Almanya'nın Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer güvenliğini güvence altına almaya yardımcı olacağı vaadinde bulunduğunu aktardı.

Kendi ekibinin Pakistan'a gidecek ABD'nin müzakere ekibiyle temasta olduğunu aktaran Merz, "Uzun süren ve bizim açımızdan da ciddi sebeplerin bulunduğu bir sessizliğin ardından, Alman hükümet olarak Tahran ile görüşmelere yeniden başlıyoruz." diye konuştu.

Başbakan Merz, bunu ABD ve Avrupalı ortaklarla koordinasyon içinde yaptıklarını söyleyerek "Hedefimiz, yaklaşan müzakerelerin başarısına bu yolla kendi katkımızı sunmaktır." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'yu giderek daha fazla istikrarsızlaştıran, Rusya'nın işine yarayan ve küresel güvensizliğe yol açan bu askeri gerilimin hızla sona ermesini istediklerini vurgulayan Merz, "Transatlantik bir gerilim testi haline gelen bu savaşın, ABD ile Avrupa'daki NATO ortakları arasındaki ilişkilere daha faza yük olmasını istemiyoruz." dedi.

"NATO’nun bölünmesini istemiyoruz"

Merz, bu konuda sert bir tutum sergileme taleplerine de cevap vererek "NATO'nun bölünmesini istemiyoruz, ben de istemiyorum. NATO, özellikle Avrupa'da güvenliğimizin garantörüdür. Bu konuda soğukkanlılığımızı korumalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünün hızlı ve istikrarlı bir şekilde yeniden sağlanmasını istediklerini yineleyen Merz, "Buradaki mesele, uluslararası hukukun temel ilkelerini korumaktır. Hürmüz Boğazı yeniden serbest hale geldiğinde, Almanya'nın ve tüm dünyanın büyük ölçüde mağdur olduğu enerji piyasalarındaki büyük kırılmalar yavaş yavaş azalacaktır." diye konuştu.

Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılma ihtimali olsa da piyasaların hala çok gergin olduğuna değinen Merz, buna, ateşkes sürecinin tam olarak nasıl sona ereceğini henüz bilinmemesini sebep olarak gösterdi.

Almanya'daki ABD askerleri

Bir gazetecinin, "ABD Başkanı'nın 'İran'ı bir medeniyet olarak yok etme' tehdidinin transatlantik ilişkiler için ne gibi etkisi olduğuna, Almanya'dan Amerikan askerlerinin çekmekle tehdit edip etmediğine ve Almanya'nın ülkedeki ABD üslerine kısıtlama getirmeyi düşünüp düşünmediğine" ilişkin sorularına Merz, "Bunu bir 'hayır' ile yanıtlayabilirim. Ne çekilme konusunu ne de Almanya'daki Amerikan Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılan askeri altyapının kullanımının kısıtlanması konusunu ele aldık." yanıtını verdi.

Merz, ABD ile Almanya'da asker konuşlandırılmasına ilişkin anlaşmalarının bulunduğuna işaret ederek, Alman hükümeti olarak Amerikan Silahlı Kuvvetlerinin son haftalarda bu anlaşmalar çerçevesinde hareket ettiğine dair hiçbir şüphenin bulunmadığını dile getirdi.

Telefonda NATO'nun geleceğiyle ilgili konuştuklarını aktaran Merz, Ankara'da yapılacak NATO Zirvesi öncesinde NATO’nun geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunmayı teklif ettiğini belirtti.

Merz, Avrupa için ABD’nin de içinde olduğu NATO’nun korumayı sürdürmek için elinden gelen her şeyi yapma niyetinde olduğunu ifade etti.

Trump'ın İran ile ilgili sözlerine ilişkin de Merz, "Ben de bunu İran'a karşı izlediği stratejinin retorik bir parçası olarak algıladım. Bence kendisi de İran gibi bir ülkeyi tamamen yok etmenin mümkün olduğunu düşünmedi." değerlendirmesinde bulundu. Merz, kendisinin de böyle bir şeyin olabileceğine kesinlikle inanmadığının altını çizdi.

Bir başka gazetecinin, Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın güvence altına alınması için kısa bir sürede, barış görüşmeleri devam ettiğinde de yardım edilmesini istediğini hatırlatarak, bu konuda Almanya olarak somut taahhütte bulunup bulunulmadığına ilişkin soru üzerine Merz, Trump'a barış sağlandığında Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin güvence altına alınmasına yardımcı olabileceklerini söylediğini, Almanya açısından bunun için iki ön koşulun yerine getirilmesi gerektiğini belirtti.

Trump'ın da bunu bildiğini aktaran Merz, "İlk ön koşul, bunun için uluslararası bir yetkiye ihtiyacımız olması, en iyisi Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinden alınmış bir yetki." dedi.

İkinci ön koşulun da Alman Meclisinin karar alması olduğunu kaydeden Merz, "ABD Başkanı bunun farkında ve bu nedenle birkaç gün içinde bizden bu konuda bir karar çıkması beklenmemeli. Bunun hazırlıklarını yapmamız gerekiyor." ifadelerini kullandı.