Almanya Başbakanı Merz'den Putin açıklaması! 'Sınırları test ediyor'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Federal Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde yaptığı konuşmada güvenlik, ekonomi ve Rusya tehdidine ilişkin önemli mesajlar verdi.

Merz, toplumda artan güvensizlik duygusuna dikkat çekerek, "Özgürlüğümüz sadece soyut değil, çok somut şekilde tehdit altında" dedi. Yeni korumacılık eğilimlerinin serbest ticaret ve açık pazar modelini baskıladığını belirten Başbakan, hükümetin özgürlüğü koruyacağını, refahı güvence altına alacağını ve toplumsal birliktelik sağlayacağını ifade etti.

"Bu savaşın bitmesini istiyoruz"

Konuşmasında Ukrayna savaşına da değinen Merz, savaşın Avrupa Birliği ve NATO ülkelerinde doğrudan etkiler yarattığını vurguladı. "Savaş hayatımızı çok somut şekilde etkiliyor. Bu savaşın bitmesini istiyoruz" diyen Merz, Ukrayna'nın siyasi egemenliği ve toprak bütünlüğünden taviz verilmemesi gerektiğini söyledi. Merz, "Kapitülasyon, Putin'i yalnızca bir sonraki hedefini aramaya cesaretlendirir" ifadesiyle de taviz verilmesinin tehlikelerine dikkat çekti.

"Putin huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor"

Son günlerde Polonya ve Romanya hava sahalarının ihlal edilmesine atıfta bulunan Merz, bu gelişmelerin tehdidin ne kadar somut olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Rusya'nın Almanya'yı da istikrarsızlaştırmak istediğini öne süren Başbakan, "Putin, çoktandır sınırları test ediyor. Sabotaj yapıyor, casusluk yapıyor, cinayet işliyor, huzursuzluk çıkarmaya çalışıyor" dedi.

Almanya'nın buna izin vermeyeceğini vurgulayan Merz, hükümetin ülkenin direnç ve savunma kapasitesini güçlendireceğini dile getirdi.