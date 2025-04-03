Almanya Başbakanı Scholz'dan UCM kararı hakkında açıklama: Netanyahu tutuklanmayacak

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Berlin’de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile düzenlediği ortak basın toplantısında, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) hakkında tutuklama kararı çıkardığı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Almanya’da tutuklanmasının mümkün olmadığını belirtti.

Bir gazetecinin, "Netanyahu, uluslararası tutuklama kararına rağmen Macaristan’daydı. Almanya’ya gelirse tutuklanır mı?" sorusuna yanıt veren Scholz, "Bu konuda daha önce birçok kez açıklama yaptık ve Almanya'da bir tutuklama olacağını tasavvur edemiyorum" dedi.

Gazze’deki kriz ve insani yardım sorunu

Scholz, görüşmede Filistin topraklarındaki durumun, özellikle de Gazze Şeridi'ndeki insani krizin ele alındığını belirtti. Gazze’deki gelişmeleri büyük bir endişeyle izlediklerini vurgulayan Alman Başbakan, "Oradaki durum her geçen gün daha da kötüleşiyor. Bir aydır Gazze’ye hiçbir insani yardım ulaşmadı. Bu böyle devam edemez ve etmemeli" ifadelerini kullandı.

Bölgedeki açlık, şiddet ve tıbbi yardım eksikliğine dikkat çeken Scholz, İsrail'in güvenliğini sağlayacak bir savaş sonrası düzenin müzakere edilmesi gerektiğini dile getirdi. Almanya’nın, Orta Doğu’da kalıcı barış ve güvenlik için iki devletli çözümü desteklediğini yineledi.

Ürdün Kralı 2. Abdullah: "Gazze’de yaşanan insani trajedi tarif edilemez"

Ürdün Kralı 2. Abdullah ise İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sonlandırılması gerektiğini belirterek, "Ateşkes yeniden sağlanmalı ve yardımın Gazze’ye ulaşması lazım. Gazze’de yaşanan insani trajedi tarif edilemez." dedi.

İsrail’in Batı Şeria’da Filistinlileri evlerinden sürmesine tepki gösteren Ürdün Kralı, Kudüs’teki Müslüman ve Hristiyan kutsal mekânlarının haklarının ihlal edilmesinin gerilimi artıracağını vurguladı.

Ayrıca, bölgesel güvenlik için Suriye’nin toprak bütünlüğüne saygı duyulması ve mültecilerin güvenli dönüşlerinin sağlanması gerektiğini ifade eden Kral 2. Abdullah, Ürdün’ün Suriye konusunda istikrar ve güvenliği desteklediğini belirtti.