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Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier, COVID-19'a yakalandı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in COVID-19'a yakalandığı bildirildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
AA
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Cumhurbaşkanlığı sözcülüğünden yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Steinmeier'e yapılan hızlı COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından PCR testinin de pozitif çıktığı belirtildi. Steinmeier'in eşi Elke Büdenbender'in testi de pozitif çıktı.

Her iki hastanın da semptomlarının hafif olduğu aktarıldı. Cumhurbaşkanı Steinmeier ve eşinin karantinaya girdiği ifade edildi.

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