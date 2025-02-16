Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier'den seçim çağrısı

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, 23 Şubat’ta yapılacak erken genel seçimler öncesinde seçmenlere sandığa gitme çağrısında bulundu.

"Gidip oy kullanmanızı istiyorum"

Steinmeier, paylaştığı videolu mesajda, "Hepimiz birbirimize ve ülkemizin geleceğine karşı sorumluluk taşıyoruz. İşte bu nedenle sizden gidip oy kullanmanızı istiyorum. Oyunuzun belirleyici oy olabileceğini bilerek oy verin. Demokrasimizi 23 Şubat'ta güçlendirin, oyunuz önemli" ifadelerini kullandı.

"Kritik önem taşıyor"

Seçmenlerin bir kısmının oy tercihlerini netleştirdiğini, bazılarının ise sandığa gitme konusunda tereddüt yaşadığını belirten Steinmeier, demokrasinin korunması ve anayasal düzenin güçlendirilmesi için oy kullanmanın kritik önem taşıdığını vurguladı.

Almanya’nın mevcut krizler ve çatışmalarla mücadele ettiği bir dönemde vatandaşların sandıkta söz sahibi olması gerektiğini dile getiren Cumhurbaşkanı, katılımın demokratik sürecin sağlıklı işlemesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.