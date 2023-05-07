Almanya, depremzedelere vize süresini 3 ay daha uzattı

Alman hükümeti, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından vize kolaylığı sağlanarak Almanya’ya akrabalarının yanlarına gelen depremzedelerin ülkede kalma süresini 3 ay daha uzattı.

Almanya Dışişleri ve İçişleri Bakanlıklarından yapılan ortak yazılı açıklamada, Almanya'da akrabalarının yanında kalan Türk depremzedelerin Almanya'da 3 ay daha kalmalarına izin verildiği belirtildi.

Açıklamada 6 Şubat-7 Mayıs 2023 tarihlerinde Türkiye’deki bir Alman diplomatik misyonu tarafından verilen geçerli bir vize ile Almanya’ya giriş yapanların 6 Ağustos'a kadar oturma izni zorunluluğundan muaf tutulacağı ifade edildi.

Yabancılar dairesine gidilmesi gerekmiyor

Söz konusu düzenlemenin yarın yürürlüğe gireceği aktarılan açıklamada, bunun "kolaylaştırılmış süreçle" vize almış ve Almanya’da yasal bir şekilde bulunan Türk vatandaşları için geçerli olduğu belirtildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin yabancılar dairesine gitmelerinin de gerekmediği kaydedildi.