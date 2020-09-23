Almanya Dışişleri Bakanı Maas karantinaya alındı
Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında COVID-19 tespit edilmesi üzerine Ürdün ziyaretini iptal etti. Alman bakan, karantinaya alındı.
Deutsche Welle Türkçe'de yer alan habere göre, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas kişisel korumasında COVID-19 tespit edilmesi üzerine Ürdün'e planladığı resmi ziyareti iptal etti.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, Maas'ın karantinaya alındığını ve bugün yaptırdığı COVID-19 testinde sonucun negatif çıktığını duyurdu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı, bakanlık çalışanlarından kaç kişide daha COVID-19 şüphesi bulunduğu ve hangi tedbirlerin alınması gerektiği konusunda sağlık makamlarıyla yakın işbirliği yapıldığını açıkladı. Maas'ın ne kadar süre karantinada kalacağı açıklanmadı.