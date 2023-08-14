Almanya Dışişleri Bakanının uçağı zorunlu iniş yaptı

Alman basınındaki haberlere göre, Baerbock’u taşıyan "Airbus 340-300" tipi uçak, Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) başkenti Abu Dabi’de yakıt aldıktan sonra tekrar havalandı.Ancak kalkıştan birkaç dakika sonra pilot, uçakta arıza tespit etti. Uçak yaklaşık 2 saat tur atıp 80 ton yakıtı boşalttıktan sonra tekrar Abu Dabi’ye zorunlu iniş yaptı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, sosyal medya paylaşımında, mekanik sorun sebebiyle Avustralya seyahatine ara vermek ve güvenlik nedeniyle Abu Dabi'ye geri dönmek zorunda kaldıklarını belirtti.Abu Dabi’deki havalimanında, arızanın yerinde giderilip giderilemeyeceği veya heyeti Avustralya’ya götürmek için Almanya’dan başka bir uçağın gelip gelmeyeceğinin değerlendirildiği kaydedildi.

Bakan Baerbock’un yolculuğuna tarifeli uçakla devam edebileceği bildirildi.

Dışişleri Bakanı Baerbock, bu hafta Avustralya, Yeni Zelanda ve Fiji Cumhuriyeti’ni ziyaret etmeyi planlıyordu.