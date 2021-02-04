Almanya, ek destek üzerinde anlaştı

Almanya'da koalisyon ortakları, COVID-19 salgınının yol açtığı krizden finansal olarak ağır darbe alanların desteklenmeleri için ek tedbirler paketi üzerinde anlaştılar.

Üzerinde anlaşılan pakette çocuk yardımı ve lokanta sektörü için satış vergisi indiriminin uzatılması da var.

Koalisyon ortaklarının vardıkları anlaşmaya göre lokantalar için yüzde 7 düzeyinde uygulanan KDV indirimi 30 Haziran'dan 31 Aralık 2022'ye kadar uzatıldı.

Bunun yanı sıra aileler çocuk başına 150 euro ikramiye alacaklar ve yetişkin temel gelir desteği alanlara tek seferlik olmak üzere 150 euro ödenecek.