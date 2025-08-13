Almanya Ekonomi Bakanlığı: Tarifeler anlaşmasına rağmen ekonomide belirgin toparlanma yok

Almanya Ekonomi Bakanlığı, ABD ile tarifeler konusunda bir anlaşmaya varılmasına rağmen, ülke ekonomisinde belirgin bir toparlanma işaretinin olmadığını duyurdu. Bakanlık, mevcut koşullar altında ihracat ivmesinin bir süre daha zayıf seyretmesini öngörüyor.

Açıklamada, Alman ekonomisinin küresel ticaret ve jeopolitik belirsizliklerin etkisi altında kalmaya devam ettiği, bunun da özellikle dış talebe bağımlı ihracat sektöründe yavaşlamaya yol açtığı belirtildi.

Bakanlık ayrıca, enflasyonun yılın geri kalanında istikrarlı seyredeceği tahminini paylaştı. Bu durumun tüketici harcamaları ve işletmeler üzerindeki fiyat baskılarını sınırlı tutabileceğine dikkat çekildi.