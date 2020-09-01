"Almanya ekonomisi 2020'de yüzde 5,8 daralacak"

01 Eylül 2020

Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, Almanya ekonomisinde sene sonunda görülecek daralmanın, ilk tahmini olan yüzde 6,3'ten, yüzde 5,8'e revize edildiğini açıkladı. Altmaier ayrıca 2021 yılında büyümenin yüzde 4,4 olacağını öngördüklerini belirtti.

Ülkesinin V tipi bir ekonomik toparlanma gösterdiğini ifade eden Altmaier, Almanya'nın COVID-19 salgını ile mücadelede yeni bir karantina dönemine gücünün yeteceğini ve gerektiği durumda uygulanacağını söyledi.

Altmaier ayrıca kişisel tüketimlerin sene sonunda, daha önceki tahmini olan yüzde 4,7'lik artıştan, yüzde 6,9'luk bir düşüşe döndüğünü belirtti.

Almanya'nın ihracatının sene sonunda yüzde 12,1 azalacağını söyleyen Altmaier, 2021 yılında yüzde 8,8'lik bir artış beklediğini ekledi.