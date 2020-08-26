"Almanya ekonomisi 2022 başında toparlanacak"

26 Ağustos 2020

Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya ekonomisinin COVID-19 krizi öncesi düzeyine geri dönmesinin 2021 sonu ya da 2022 başına kadar sürebileceğini duyurdu.

Scholz, ülke ekonomisinin geçtiğimiz beklenti üzerinde iyileştiğini söyledi ancak, krizin olumsuz ekonomik etkileriyle mücadele için hükümetin tahmini olarak 10 milyar euro daha harcama yapması gereğine işaret etti.

Almanya'da COVID-19 vakaları artmaya devam ederken, ülke ekonomisi 2009 yılından bu yana en büyük daralmasını gördü. Almanya'nın iki ana koalisyon partisi teşviklerin 2020 sonuna dek devam etmesi üzerinde anlaştı.