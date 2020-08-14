"Almanya ekonomisi 3. çeyrekte güçlenecek"
Almanya, 3. çeyrekte gayri safi yurtiçi hasılada artış bekliyor.
Almanya Ekonomik ilişkiler ve Enerji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasının üçüncü çeyrekte artacağı belirtildi.
Bakanlık açıklamasında ülke ekonomisinin mayıs ayından bu yana toparlanma gösterdiği ancak gerçek bir toparlanmanın zaman alacağı ifade edildi. Bakanlık tahminleri gayri safi yurtiçi hasılanın üçüncü ve dördüncü çeyreklerde güçlü toparlanma olacağı yönünde.
Bakanlık ayrıca, sanayide görülen kuvvetli artış hızının dış talebin azalması durumunda kaybedilebileceğini açıkladı.