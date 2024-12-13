Almanya ekonomisi alarm veriyor: 2024 için yüzde 0,2 küçülme beklentisi

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), ticarette korumacılıktan kaynaklanan tehditler, jeopolitik çatışmalar ve yapısal değişim nedeniyle ülke ekonomisinin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesinin beklendiğini bildirdi.

Bundesbank, gelecek yıl için takvim etkisinden arındırılmış gayri safi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahminini yüzde 1,1’den 0,2’ye indirdi. Banka, 2026 için yüzde 0,8 ve 2027 için de yüzde 0,9'luk büyüme oranları öngördü.

Raporda, ekonominin bu yıl yüzde 0,2 küçülmesinin beklendiği bildirildi. Bundesbank, haziran tahmininde ise bu yıl için GSYH’de yüzde 0,3 büyüme öngörmüştü.

Sorunlar neler?

Bundesbank'ın raporunda, "Mevcut görünüm, Alman ekonomisinin sadece kalıcı ekonomik rüzgarlarla değil aynı zamanda önemli yapısal sorunlarla da mücadele ettiğini giderek daha açık bir şekilde ortaya koyuyor. Özellikle ihracat odaklı sanayi, uyum sağlama konusundaki yüksek baskıdan muzdarip. Yurt içinde ise artan enerji maliyetleri ve iklim nötr ekonomiye geçişin gerekliliklerinin yanı sıra demografik değişimin sonuçlarına da uyum sağlamak zorunda." değerlendirmesinde bulunuldu.

Enflasyon hedefi

Bundesbank, raporda enflasyon konusunda beklentilerini de hazirandaki tahminlerine göre aşağı yönlü revize etti. Rapora göre, Avrupa Birliği (AB) uyumlu enflasyonun gelecek yıl yüzde 2,4’e gerilemesi bekleniyor. Banka, haziranda 2025’te yüzde 2,5’lik yıllık enflasyon öngörmüştü.

Bu yıl için bankanın enflasyon beklentisi de yüzde 2,8'den yüzde 2,5'e düşürüldü. Banka, 2026'da ise yüzde 2,1'lik yıllık enflasyon öngörüyor.