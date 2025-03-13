Almanya ekonomisi için büyüme tahmini yükseldi!

Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü (IfW), Almanya ekonomisine ilişkin Aralık 2024’te paylaştığı 2025 ve 2026’yı kapsayan büyüme tahminlerini güncelledi.

Güncelleme kararı, Almanya’nın altyapı ve savunma harcamalarını artıma planının duyurulmasının ardından geldi.

Almanya için gelecek yıla ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyüme tahmini yüzde 0,9’dan yüzde 1,5’e yükseltildi.

Enstitüsü, Alman ekonomisinde art arda 2 yıl küçülmenin ardından aralıktaki tahminini koruyarak, bu yıl için büyüme beklemiyor.

Açıklamada, “Ekonomik ivme şimdilik zayıf kalmaya devam edecek.” denildi.

Almanya'nın planı ne?

Koalisyon kurmak için ön görüşmeler yapan Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ile Sosyal Demokrat Partinin (SPD) temsilcileri, 4 Mart'ta daha yüksek savunma harcamaları için anayasada borç freninin gevşetilmesi ve altyapı alanlarında acilen ihtiyaç duyulan yatırımlar için 500 milyar Euro'luk fon kurulması konusunda anlaşmıştı.

Enstitü, daha az kısıtlayıcı para politikasının yanı sıra ekonomik toparlanma ve kamu yatırımlarındaki artışın da ekonomik büyümeye katkıda bulunacağını belirtti.

Açıklamada, “Ek harcamalar yeni yatırımları da tetikleyecektir. Ekipman yatırımlarının 2026’da yaklaşık yüzde 5, inşaat yatırımlarının ise yaklaşık yüzde 4 artması bekleniyor.” ifadeleri yer aldı.