Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte beklenenin üzerinde daraldı

Almanya'nın gayrisafi yurt içi hasılası (GSYH), 2025 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla fiyat, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilerle yüzde 0,3 küçüldü. Federal İstatistik Ofisi (Destatis) tarafından yayımlanan revize verilere göre bu daralma, 30 Temmuz'da açıklanan yüzde 0,1'lik ilk tahminin üzerinde gerçekleşti. Revize, sanayi üretimi ve inşaat sektöründeki beklenenden zayıf seyirle ilişkilendirildi.

Yılın ikinci çeyreğinde ekonomik çıktı, geçen yılın aynı dönemine göre fiyat etkisinden arındırıldığında yüzde 0,2 azaldı. Ancak çeyrek boyunca bir iş günü daha az olması nedeniyle takvim etkisinden arındırıldığında GSYH yıllık bazda yüzde 0,2 artış gösterdi.

Almanya ekonomisi 2025'in ilk çeyreğinde yüzde 0,3, 2024'ün son çeyreğinde ise yüzde 0,2 büyüme kaydetmişti. Ancak ikinci çeyrekte hanehalkı harcamalarının azalması, konaklama ve yiyecek hizmetleri sektöründe görülen daralma ekonomide ivme kaybına yol açtı.

Diğer Avrupa ülkelerinde durum ne?

Avrupa'nın diğer büyük ekonomilerinde ise tablo farklıydı. İspanya yüzde 0,7, Fransa yüzde 0,3, Avrupa Birliği genelinde ise yüzde 0,2 büyüme kaydedildi. İtalya'daki daralma yüzde 0,1 ile sınırlı kalırken, ABD ekonomisi aynı dönemde yüzde 0,7 oranında büyüdü.

Yıllık bazda Almanya'nın ekonomik büyümesi yüzde 0,2 ile sınırlı kalırken, Avrupa Birliği ortalaması yüzde 1,5 olarak gerçekleşti.