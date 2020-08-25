Almanya ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9,7 daraldı

25 Ağustos 2020

Almanya'nın gayri safi yurtiçi hasılası yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 11,3 daraldı.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis) verilerine göre, ekonominin yıllık daralması 2009 yılının ikinci çeyreğinden buyana görülen en keskin düşüş oldu.

Destatis verilerinde ayrıca, Almanya'nın dış ticaretinin COVID-19 etkileriyle ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 20,3 ve bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 22,2 azaldığına işaret edildi.

Diğer yandan hükümetin tüketim harcamaları yüzde 1,5 artarak ekonomide görülen daralmayı baskıladı.