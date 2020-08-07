Almanya ekonomisinde toparlanma devam ediyor
Almanya haziran ayında 15,6 milyar euro ticaret fazlası verirken, ülkenin sanayi üretimi yüzde 8,9 arttı.
Almanya'nın ticaret fazlası haziran ayında 15,6 milyar euroya yükseldi. Ülkenin ihracatı aylık yüzde 14,9 artışla 96,1 milyar euro olurken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,4'lük bir kayıp görüldü. İthalatta görülen yüzde 14,9'luk artış son 30 yılda görülen en büyük aylık artış oldu. Diğer yandan Almanya'nın ithalatı aylık yüzde artışla 80,5 milyar euro olurken, yıllık yüzde 10 düştü.
Almanya'nın haziran ayında Avrupa Birliği ülkelerine ihracatı yıllık yüzde 10,6, ithalatı da yüzde 11 azaldı.
Diğer yandan Almanya resmi istatistik ofisi Destatis verilerine göre,ülkenin sanayi üretimi haziran ayında aylık yüzde 8,9 arttı. Ülkede sınai çıktılar aynı ayda yüzde 11,7 azalırken, otomotiv sanayi yüzde 54,7'lik bir artış gördü.
Destatis verilerine göre, ana mallar yüzde 18,3, tüketim mamülleri yüzde 7,3 ve enerji üretimi yüzde 5,5 arttı.