Almanya, enerji fiyatlarına üst sınır getiriyor

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, başkent Berlin'deki toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında alınan kararlara ilişkin, doğal gaz ve elektrik fiyatlarına sınırlama getirme konusunda anlaştıklarını duyurdu.

Enerjide artan fiyatları işaret eden Scholz, "Gaz ve elektrik fiyatlarında bir sınırlama olacak." dedi.

Scholz, eyaletlerle alınan yeni önlemlerin maliyetinin 200 milyar euroyu bulacağını aktardı.

Alınan önlemlerin özellikle Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı göz önünde bulundurulduğunda gerekli olduğunu belirten Scholz, "Savaşın sonuçları olduğunu görüyoruz." ifadesini kullandı.

Alman Başbakan, ülkede halihazırda bir milyondan fazla Ukraynalının kayıtlı olduğunu sözlerine ekledi.

Önlem paketinde anlaşılan hususlar

Mart 2023'ten en az Nisan 2024 sonuna kadar bir önceki yılın tüketiminin yüzde 80'i için gaz fiyatları kilovatsaat başına 12 euro sentle sınırlandırılacak. 1 Şubat 2023'e kadar geriye dönük etki göstermesi de bekleniyor.

Ocaktan itibaren büyük sanayi şirketleri için de gazda üst sınır uygulanacak. 25 bin büyük sanayi gaz tüketicisi için 2021 yılı tüketiminin yüzde 70'i sübvanse edilecek.

Elektrikte ise hanelerin ve küçük şirketlerin bir önceki yılın tüketiminin yüzde 80’ine kilovatsaat başına 40 euro sent fiyat tavanı uygulanacak. Sanayi şirketlerinde ise fiyat tavanı kilovatsaat başına 13 euro sent olacak.

Ayrıca, karbon emisyonları azaltmak ve vatandaşların yükselen enflasyonla başa çıkmasına yardımcı olmak amacıyla Ocak 2023’ten itibaren ülke çapında aylık 49 euroluk toplu ulaşım bileti sağlanacak.

Almanya çapında geçerli olacak ve 49 euroluk toplu taşıma araçları bileti, federal ve eyalet hükûmetleri tarafından finanse edilecek ve yaklaşık 3 milyar avroya mal olacak.

Gaz ve elektrik fiyatı üst sınırı, ek bütçe yapılmadan COVID-19 salgını sırasında şirketlere yardımcı olmak için kurulan Ekonomik İstikrar Fonu (WSF) aracılığıyla finanse edilecek.

Öte yandan, Almanya'da eylülde yüzde 10 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda fiyatlarındaki son yükselişle ekimde yüzde 10,4'e çıkarak 1951'den bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşmıştı.