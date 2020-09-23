"Almanya enerjisini yenilenebilir kaynaklardan almalı"
Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier, ülkesinin 2050 yılında elektrik ihtiyacının tamamını yenilenebilir kaynaklardan elde etmesi gerektiğini söyledi.
Almanya Ekonomi Bakanı Peter Altmaier, ülkesinin elektirk enerjisi ihtiyacında yenilenebilir enerji kullanımı hedefinin, önceki hedef olan yüzde 80'den, yüzde 100 olması gerektiğini söyledi.
Altmaier ayrıca eki yenilenebilir enerji kayaklarının ekim ayında ya da kasım ayının başında yeniden kullanıma açılması gerektiğini belirtti.
Alman Çevre Fonu, bu hafta yaptığı açıklamada Altmaier'in Yenilenebilir Enerji Kaynakları Eylemi teklifini bir "keşmekeş" olarak tanımlamıştı.