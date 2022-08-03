Almanya Eski Başbakanı Schröder: Tahıl koridoru ateşkesin önünü açabilir

Rus işgali altındaki Ukrayna limanlarından tahıl sevkiyatı yapan ilk gemi dün İstanbul Boğazı'na ulaşırken, geminin denetimi de bu sabah başladı.

Geçen hafta Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştüğünü belirten Eski Almanya Başbakanı Gerhard Schröder, bugün Stern gazetesi ve RTL/ntv kanallarına yaptığı açıklamada, "İyi haber şu ki, Kremlin müzakere edilmiş bir çözüm istiyor. Tahıl anlaşması bu bağlamda bir ilk başarı oldu, belki yavaşça ateşkese genişletilebilir" dedi.

Öte yandan Rusya, ABD'yi Ukrayna'ya silah göndermenin ötesinde çatışmaya doğrudan dahil olmakla suçladı.

İlk tahıl gemisi denetimde

Tahıl koridoru anlaşması kapsamında Ukrayna'dan ayrılan ilk tahıl gemisinin nihai denetimleri bu sabah başladı. Denetimin tamamlanmasının ardından gemi seferine devam edecek.

Savunma yetkilileri Razoni isimli ilk geminin geçişini koridorun çalıştığını gösterecek ilk örnek olarak nitelerken, geminin sorunsuz şekilde geçiş yapması halinde Ukrayna'dan yola çıkan gemi sayısının artacağı tahmin ediliyor.

Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) temsilcilerinden oluşan heyet bu sabah denetime başlarken, denetimin tamamlanmasından sonra geminin Lübnan'a doğru yoluna devam etmesi bekleniyor.

Rusya, ABD'yi suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı dün, Ukrayna'nın askeri istihbarattan sorumlu başkan yardımcısı Vadym Skibitsky'nin İngiliz Telegraph gazetesinde yer alan açıklamalarının Washington'un savaşa dahil olduğunu gösterdiğini belirtti.

Skibitsky, füze saldırılarından önce ABD ve Ukrayna yetkilileri arasında değerlendirme yapıldığını, ABD yetkililerinin hedefleri veto hakkı bulunduğunu, fakat Washington'un Ukrayna'yı saldırıların hedefleri konusunda yönlendirmediğini söylemişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada "Bu açıklama Washington'un, Beyaz Saray ve Pentagon'un iddialarının aksine Ukrayna'daki savaşa doğrudan dahil olduğunun şüphesiz kanıtıdır" dendi ve şöyle devam edildi: "Biden hükümeti, Donbas ve diğer bölgelerdeki yerleşim alanları ile kamusal altyapıya zarar veren ve çok sayıda sivil ölümlerine sebep olan Kiev onaylı füze saldırılarının tamamından doğrudan sorumludur."

Beyaz Saray ve Pentagon henüz Kremlin'in açıklamalarına yanıt vermedi.