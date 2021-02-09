Almanya eski Başbakanı Schröder'in Bodrum'dan yazlık aldığı öne sürüldü

Almanya eski Başbakanı Gerhard Schröder’in Bodrum’da yazlık bir ev aldığı öne sürüldü.

Alman basınında çıkan haberde Schröder ve yine kendisinin de üyesi olduğu SPD Partisi’nden eşi Doris Schröder-Köpf’ün “ülkelerindeki kötü hava koşullarından sıkınca çekilebilecekleri tipik bir Akdeniz evini (küçük ve beyaz) tercih ettikleri” bilgileri yer aldı.

68 yaşındaki Schröder’in dördüncü eşiyle birlikte Bodrum’da aldığı evin değerinin ise 250 bin euro olduğu belirtildi.



Bunte Dergisine konuşan Gümüşlük Belediye Başkanı Mehmet Tire’nin Schröder’in yaz tatillerini Bodrum yarımadasında geçirdiğini teyit ettiği belirtildi. Tire Schröder’in “emekliliğinde Bodrum’a taşınmak istediğini de” söyledi.