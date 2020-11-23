Almanya, Fransa ve B. Krallık Ortak Kapsamlı Eylem Planı'nı görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın, Fransa Dışişleri Bakanı Yves Le Drian ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile İran Nükleer Anlaşması'nı görüşeceği duyurdu.

Sözcü, "Ortaklarımızla birlikte İran'ı anlaşma kurallarını ihlal etmeme ve yükümlülüklerini yerine getirmeye çağırıyoruz" dedi.

E3 olarak anılan Almanya, Birleşik Krallık ve Fransa, yaptıkları ortak açıklamada ABD'nin Ortak Kapsamlı Eylem Planı'ndan (JCPOA) ayrılması sebebiyle İran'a yaptırım uygulama yetkisi olmadığını belirtmişlerdi.