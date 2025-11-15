Almanya 'gönüllü askerlik' için harekete geçti: Sayıyı artırmak için cazip teklifler sunulacak

Almanya’da federal hükümeti oluşturan koalisyon ortakları, uzun süren müzakerelerin ardından yeni askerlik yasa tasarısının içeriği konusunda uzlaşmaya vardı.

Muhafazakâr Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) oluşturduğu koalisyon, ordudaki personel eksiğinin nasıl giderileceği hususunda görüş ayrılıkları yaşıyor ve sık sık tartışıyordu.

SPD’li Savunma Bakanı Boris Pistorius, hazırlanan tasarının 1 Ocak 2026’da yürürlüğe konulmasının hedeflendiğini belirtti. Aralık ayında Federal Meclis’e sunulması beklenen düzenlemenin öne çıkan başlıkları şöyle:

Kayıt ve yoklama süreci başlıyor

Yeni düzenlemeyle birlikte Almanya’da askerlik yaşına ulaşan gençler yeniden kayda alınacak. Bu kapsamda 18 yaşını dolduran tüm kadın ve erkeklere, silahlı kuvvetlerde görev alma motivasyonlarını ölçmeye yönelik bir anket gönderilecek. Erkeklerin bu formu doldurması zorunlu tutulurken, kadınların katılımı isteğe bağlı olacak.

Asker havuzu kayıt altına alınacak

Ayrıca 1 Ocak 2008 sonrası doğan tüm erkeklerin askerlik muayenesine girmesi mecburi hale geliyor. Böylelikle Bundeswehr, anket ve muayene sonuçlarından oluşan bir veriyle potansiyel asker havuzuna dair güncel bilgiye sahip olacak.

Gönüllü askerlik cazip hale getirilecek

Tasarının bir diğer ayağı ise gönüllü askerliği cazip hale getirmek. Başvuru yapacak gençlere modern eğitim imkânı ve aylık 2 bin 600 euro ücret sunulması planlanıyor. En az bir yıl hizmet etmeyi kabul edenlere, normal ve ağır vasıta ehliyeti için finansal destek sağlanacak. Hükümetin temel hedefi ise gençleri zorunlu tutmak yerine, onları orduya gönüllü olarak katılmaya teşvik etmek.

Zorunlu askerlik ihtimali hâlâ masada

Ordunun ihtiyaç duyduğu personelin gönüllü askerlerle karşılanamaması halinde ise zorunlu askerlik uygulaması devreye sokulabilecek. Ancak bu yöntem otomatik olarak işlemeyecek. Düzenlemeye göre hükümet, zorunlu asker alımı için her seferinde Federal Meclis’ten ayrı bir onay almak zorunda olacak. Savunma politikası veya personel durumu gerektirdiğinde konu parlamentoya taşınacak.

Böyle bir durumda, silah altına alınması gereken kişi sayısı ihtiyaçtan fazla olursa, kimin askere alınacağı kura yöntemiyle belirlenecek.

Yıllık bütçeden pay

Askerî personel yapısına paralel şekilde gönüllülüğe dayalı sivil hizmet kapasitesi de artırılıyor. Üzerinde uzlaşılan tasarıya göre bu alan için 2026 yılı bütçesine ek 50 milyon euro, 2027’den itibaren ise 80 milyon euro ayrılması planlanıyor.

Bu kaynaklarla anaokulları, okullar, bakım merkezleri, iklim koruma faaliyetleri ve afet yönetimi gibi alanlarda 15 binden fazla yeni pozisyon oluşturulması hedefleniyor. Hükümet, bu çerçevede yılda 100 bini aşkın gencin gönüllü olarak bu görevlerde yer almasını amaçlıyor. Ek bütçelerle, gönüllülere yapılan ödemelerin de artırılması öngörülüyor.

Almanya asker sayısını neden artırıyor?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı ile başlayan savaşın ardından NATO, Avrupa için yeni bir güvenlik stratejisine geçmiş ve bununla birlikte üye ülkelerden ordularını buna uygun olarak güçlendirmelerini istemişti.

Almanya da söz konusu strateji çerçevesinde, şu an 182 bin olan asker sayısını 260 bine çıkarmayı hedefliyor.

Almanya'da zorunlu askerlik 2011 yılında kaldırılmıştı.